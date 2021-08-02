«Северному потоку — 2» предрекли судьбу «динозавра» энергетики

Глава Федерального ведомства окружающей среды Германии Дирк Месснер предрёк «Северному потоку — 2» судьбу «динозавра» энергетики в случае перехода ФРГ на возобновляемые источники энергии. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Месснер
«Северный поток — 2» может быстро стать динозавром среди энергетических проектов, поскольку к 2045 году мы хотим выйти на нулевую эмиссию, — заявил Месснер, не вдаваясь в детали.
Ранее основные политические партии Германии представили свои подходы в отношении России в преддверии сентябрьских выборов. По мнению экспертов, если к власти в Берлине придёт представитель фракции «Союз 90 / Зелёные» Аннaлена Бербок, она может заблокировать «Северный поток — 2» и выступит против Москвы и Пекина, что находит отклик и в Вашингтоне. В случае победы председателя Христианско-демократического союза Арминa Лашета германо-российские отношения будут обусловлены прежде всего экономическими интересами, а геополитика отойдёт на задний план.