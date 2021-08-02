«Северному потоку — 2» предрекли судьбу «динозавра» энергетики

Глава Федерального ведомства окружающей среды Германии Дирк Месснер предрёк «Северному потоку — 2» судьбу «динозавра» энергетики в случае перехода ФРГ на возобновляемые источники энергии. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Месснер напомнил , что Германия к 2030 году должна снизить уровень выброса загрязняющих веществ на 65% по сравнению с уровнем 1990 года. По его словам, этого можно добиться, ускорив строительство инфраструктуры возобновляемой энергетики. Так, темпы введения новых ветряных электростанций должны увеличиться в три раза, темпы введения установок на солнечных батареях — в два раза, а транспортная сеть должна перейти на электричество. При этом общее число автомобилей должно снизиться, а постройки — модернизированы в сторону большей энергоэффективности.

«Северный поток — 2» может быстро стать динозавром среди энергетических проектов, поскольку к 2045 году мы хотим выйти на нулевую эмиссию, — заявил Месснер, не вдаваясь в детали.

Ранее основные политические партии Германии представили свои подходы в отношении России в преддверии сентябрьских выборов. По мнению экспертов, если к власти в Берлине придёт представитель фракции «Союз 90 / Зелёные» Аннaлена Бербок, она может заблокировать «Северный поток — 2» и выступит против Москвы и Пекина, что находит отклик и в Вашингтоне. В случае победы председателя Христианско-демократического союза Арминa Лашета германо-российские отношения будут обусловлены прежде всего экономическими интересами, а геополитика отойдёт на задний план.