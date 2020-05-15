Сенатор Совфеда отметил возросшее благодаря Путину значение Ростуризма

https://static.news.ru/photo/0c570ada-a7e2-11ea-a7b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перевод Ростуризма в прямое подчинение правительству существенно повышает его значение. Такое мнение высказал зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

Он напомнил, что в профессиональном сообществе эта тема экспертами и предпринимателями поднималась неоднократно. Поэтому, по его словам, «туристическая отрасль приветствует это решение и считает его очень важным для быстрого восстановления и дальнейшего развития туризма в России».

Такое решение говорит нам о том, что государство понимает всю значимость отрасли для экономики страны, — цитирует Фомина ПРАЙМ.

Ранее указом президента Ростуризм был передан из подчинения Министерства экономического развития в ведение правительства. Владимир Путин обосновал своё решение необходимостью совершенствования госуправления в сфере туризма и туристской деятельности.

Как писал NEWS.ru, в Ассоциации туроператоров России назвали указ главы государства «правильным и крайне важным для дальнейшего развития индустрии туризма».