Сечин заявил о новом мировом витке роста спроса на нефть и газ

Несмотря на экономическую неопределённость из-за сложной эпидемиологической обстановки, в мире наблюдается опережающий рост спроса на традиционные энергоресурсы. Благодаря этому «Роснефть» может ожидать дальнейшего увеличения прибыли и уровня спроса на нефть, заявил глава компании Игорь Сечин. Его слова приводятся в отчёте на сайте компании.

По словам Сечина, чистая прибыль компании за девять месяцев текущего года почти в пять раз превысила аналогичный показатель за весь 2020 год. Учитывая благоприятную макроэкономическую ситуацию, рост объемов добычи и реализации нефти, в дальнейшем можно будет также говорить об увеличении показателей прибыли и денежного потока.

По мере дальнейшего выявления структурных расхождений между спросом и предложением на мировых энергетических рынках мы можем стать свидетелями нового суперцикла на рынках нефти и газа, — сказал Сечин.

Суперциклом называется долгий период структурного превышения спроса над предложением, которое ведет к длительному повышению цен. На рынке нефти в последний раз он наблюдался в 2003-2014 годах.

Ранее колумнист Кеннет Рапоза заявил, что Западу следует не нападать на Россию в связи с ситуацией на мировом рынке энергоносителей, а пересмотреть свою санкционную политику и «спокойно просить о спасении». Он напомнил, что ряд руководителей стран призывают РФ и ОПЕК увеличить поставки нефти и газа, чтобы «они спасли их от самих себя» и от излишней увлечённости экологичными источниками энергии. По его словам, руководству США следует пересмотреть санкции и разрешить американским компаниям вновь сотрудничать с Россией.