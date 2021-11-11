В Forbes рекомендовали Западу просить спасения у России

Западу следует не нападать на Россию в связи с ситуацией на мировом рынке энергоносителей, а пересмотреть свою санкционную политику и «спокойно просить о спасении». Такое мнение высказал на страницах журнала Forbes колумнист Кннет Рапоза.

Автор упоминает , что ряд руководителей стран призывают РФ и ОПЕК увеличить поставки нефти и газа, чтобы «они спасли их от самих себя». При этом Рапоза подчёркивает, что Запад со своими «климатическими озабоченностями» оказался в сложном положении.

Если манна небесная не осветит госпитальные палаты в Мадриде и не зарядит электровелосипеды во Франкфурте, никакое увеличение генерации за счет солнечной и ветровой энергии не поможет. Поэтому надо звонить в Кремль и смотреть, что смогут предложить «Газпром» и «Роснефть», — пишет колумнист.

Он также подчеркнул, что в Европе всё очевиднее беспокойство от того, что «на другом конце никто не возьмёт трубку».

Европа нуждается в России гораздо больше, чем США, убеждён автор. Европейская политика фомируется в том числе на отказе от ископаемого топлива, что частично объясняется истощением запасов такового. Другая причина — зелёная экономика, предпочтение которой отдают обладающие значительным политическим влиянием европейские избирательные блоки.

В сложившейся ситуации Еврокомиссия призывает страны-члены выплачивать людям и компаниям компенсации за рост топливных цен. В этом случае действующие против РФ санкции «не очень-то помогут», подчёркивает Рапоза. Так, Вашингтон и Брюсель ввели санкции против Москвы в связи с событиями на Украине, а американским компаниям грозит штраф, если те станут помогать России разрабатывать нефтяные и газовые месторождения на шельфе.

Таким образом, зачем России спешить, оказывая помощь нефтегазовым рынкам США? Ей интереснее помогать Европе, но такая помощь уже в пути, так как «Северный поток — 2» построен, — отметил колумнист.

Автор убеждён, что Байдену и американскому конгрессу следует персмотреть санкции и разрешить американским компаниям вновь сотрудничать с Россией.

Если мы хотим включить мыслительный процесс, давайте не будем обвинять Россию в росте цен на энергоресурсы и спокойно попросим ее спасти нас, — резюмировал Рапоза.

В конце лета — начале осени цены на газ в Европе резко пошли вверх. Исторический максимум был достигнут 6 октября, когда стоимость одной тысячи кубометров газа составила $1937. Затем цены начали медленно снижаться. Поводом к снижению. цен стало, в частности, поручение президента России Владимира Путина компании «Газпром» начать заполнять хранилища в Европе.