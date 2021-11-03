«Газпром» нарастит закачку газа в подземные хранилища Европы

Компания «Газпром» завершила закачку газа в подземные хранилища (ПХГ) России и приступает к увеличению поставок в Европу. Из-за объявленных в России нерабочих дней закачка газа в отечественные ПХГ была продлена до 7 ноября включительно, сообщает РИА Новости.

Уже 29 октября в «Газпроме» рассказали о достижении планового уровня оперативного резерва газа в российских хранилищах в 72,6 млрд кубических метров, но закачка продолжилась.

Цены на газ в Европе пока остаются на высоких уровнях. Так, 5 ноября стоимость декабрьских фьючерсов на газ достигала $883 за тысячу кубометров. В 2021 году в ПХГ Европы уровень запасов газа находится на многолетнем минимуме.

Ранее стало известно, что «Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту через газотранспортную систему Украины в первом — третьем кварталах 2022 года. Это спровоцировало рост цен на топливо в Европе, свидетельствуют данные Regional Booking Platform. Также «Газпром» не стал бронировать транзит через Польшу.