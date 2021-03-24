Счётная палата указала на высокую стоимость подключения газа в сёлах РФ

https://static.news.ru/photo/9fbbf626-8cef-11eb-9524-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Строительство за счёт бюджета газораспределительных сетей и водопроводов не помогло повысить уровень обеспеченности газом и водой сельских жителей в России. Причиной стала высокая для них стоимость подключения.

Такой вывод сделали аудиторы Счётной палаты РФ, проверившие реализацию программы комплексного развития сельских территорий.

Они отметили, что стоимостью технологического присоединения к сетям на селе сопоставима с размером средней зарплаты там. При этом в некоторых регионах она превышала его более чем в два раза.

В итоге в десяти регионах из 52 проанализированных селяне вообще не подключались к построенным газораспределительным сетям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ПАО «Газпром» в 2020 году получило 706,9 млрд рублей убытка по российским стандартам бухгалтерской отчётности (РСБУ). Это следует из данных компании, которая последний раз имела убытки по итогам полного года в 1998 году.