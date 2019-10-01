https://static.news.ru/photo/b8e5a436-acfd-11e9-baa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Пользователи приложения «Сбербанк-онлайн» теперь имеют возможность совершать международные денежные переводы на карты Visa и Mastercard на платформе Android. О запуске переводов за рубеж стало известно из сообщения банка, поступившего 1 октября.

Отправлять деньги в другие страны можно будет в рублях, долларах и евро. Перевод нельзя будет выполнить на карты следующих государств: США, Тайваня, Кубы, Ирана, Северной Кореи, Сомали, Судана, Сирии и Японии, сообщает РБК.

В информации от Сбербанка подчёркивается, что сумма при переводе не должна превышать 150 тысяч рублей или эквивалент в другой валюте.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно в приложении открыть опцию «За рубеж».

Как писал News.ru, глава Сбербанка Герман Греф сообщил о решении подключиться к СБП, однако не 1 октября, а позже, «потому что это требует большого количества доработок». Кредитная организация долгое время игнорировала требование ЦБ о присоединении к СБП. Крупнейший банк страны предпочитает развивать свою систему денежных переводов.