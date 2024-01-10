Сбербанк увеличил стоимость ипотеки Сбербанк повысил ставки по ипотеке до 16,7%

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Сбербанк принял решение увеличить стоимость ипотеки на 1,1 процентного пункта в связи с повышением ключевой ставки со стороны Банка России, сообщили в пресс-службе организации. По словам представителей Сбербанка, которые приводит РИА Новости, повышение ставки распространяется на все базовые программы ипотечного кредитования. Отмечается, что теперь минимальные ставки по ипотеке на новостройки, вторичное жилье и строительство дома составят 16,7% годовых.

С 10 января 2024 года Сбербанк повышает ставки на 1,1 процентного пункта по базовым программам ипотечного кредитования, — говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Представители Сбербанка также отметили, что повышение ставки не затронет ипотечные программы с государственной поддержкой. Минимальная стоимость ипотеки по программе на загородную недвижимость же составит 17%, на гаражи — 17,2%.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее заявила, что правительство РФ может продлить выплату на льготную ипотеку для многодетных семей. По ее словам, данная мера распространяется на семьи, в которых воспитываются трое и более детей. Сумма выплаты составляет 450 тысяч рублей.