Сбербанк решил продлить срок условий по вкладам

https://static.news.ru/photo/1fc95cb8-7807-11ea-aa01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк принял решение о продлении сроков действия условий по вкладам, которые завершаются с 30 марта по 6 мая.

В пресс-службе кредитной организации уточнили, что условия распространяются и на тех, кто на данный момент имеет промовклад. В этом случае начисления будут проходить по увеличенным ставкам, которые прописаны в договоре. Автоматическая пролонгация переносится на первый рабочий день — 6 мая.

Если клиент захочет воспользоваться деньгами после окончания вклада, не дожидаясь 6 мая, они смогут сделать это в «Сбербанк Онлайн» или в отделении без каких-либо ограничений.

По словам директора дивизиона «Занять и Сберегать» Сбербанка Сергея Широкова, такая мера позволит оставаться дома в течение нескольких нерабочих дней, которые объявил президент.

Он также отметил, что такие вклады такие вклады при желании можно закрыть, не теряя начисленных процентов и перевести деньги на карту.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сбербанке разъяснили, что кредитные каникулы по новому закону будут предоставлены в том числе по ипотеке с максимальной суммой кредита 1,5 миллиона рублей и потребкредитам до 250 тысяч рублей.