https://static.news.ru/photo/7acea416-baa6-11e9-88a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сбербанк снизит до 5% ставку по ипотеке с господдержкой для многодетных семей.

Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, это произойдёт на следующей неделе, передаёт РИА Новости .

По ипотеке для семей с детьми — это специальная субсидированная программа государственной поддержки, о которой говорил президент России, — ставка составит 5% от ранее установленной в 6%, — заявил Ведяхин.

Президент РФ Владимир Путин 3 июля подписал закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям. Обязательным условием является то, что третий и последующие дети должны быть рождены после 1 января 2019 года. После этого Сбербанк начал снижение ставок по ипотеке.

News.ru писал, что минимальную ставку по потребительским кредитам снизил Сбербанк России до 11,4%. Ранее этот показатель составлял 12,9%.