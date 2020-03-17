https://static.news.ru/photo/c66215a0-6845-11ea-9e8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осуждённые будут привлечены Сбербанком для работы в рамках проекта, реализуемого совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).

Отмечается, что проект касается верификации не распознаваемых автоматизированными системами текстовых фрагментов и никаких рисков для клиентов банка сотрудничество кредитной организации с заключёнными не несёт. К работе привлекут заключённых, получивших возможность свободного перемещения за хорошее поведение.

Информация, которая будет предоставляться в работу людям, находящимся в исправительных учреждениях, не содержит никаких персональных данных, банковской или иной тайны, она обезличена, её невозможно использовать для незаконной деятельности, — цитирует ТАСС сообщение зампреда правления банка Анатолия Попова.

Он добавил, что все кандидатуры участников проекта подобраны ФСИН, сотрудники проведут среди них тщательный отбор. По мнению Попова, таким образом кредитное учреждение поможет решить проблему занятости людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Ранее NEWS.ru рассказал, что китайская компания Huawei решила отказаться от применения в России собственного облачного бренда Huawei Cloud. Его альтернативой станет SberCloud, принадлежащий Сбербанку.