https://static.news.ru/photo/bd91d9a2-5d4a-11ea-9d21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Китайская компания Huawei решила отказаться от применения в России собственного облачного бренда Huawei Cloud. Его альтернативой станет SberCloud, принадлежащий Сбербанку.

В рамках сотрудничества компании запустят SberCloud.Advanced. Huawei предоставит серверное оборудование и программное обеспечение, в то время как российская сторона обеспечит эксплуатацию, поддержку, безопасность и мониторинг.

Как уточнил директор по решениям Huawei Cloud в России Артур Пярн, всем клиентам платформы предложат SberCloud. Партнёром совместного проекта выступит оператор дата-центров IXcellerate, с которым Huawei заключила контракт на несколько лет, сообщает газета «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru рассказал, что Huawei создаст в России комплексную экосистему искусственного интеллекта. Для реализации проекта фирма планирует привлечь более 100 тысяч разработчиков ИИ, более 100 партнёров (независимых поставщиков программного обеспечения) и более 20 университетов.