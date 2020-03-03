Китайская компания Huawei решила отказаться от применения в России собственного облачного бренда Huawei Cloud. Его альтернативой станет SberCloud, принадлежащий Сбербанку.
В рамках сотрудничества компании запустят SberCloud.Advanced. Huawei предоставит серверное оборудование и программное обеспечение, в то время как российская сторона обеспечит эксплуатацию, поддержку, безопасность и мониторинг.
Как уточнил директор по решениям Huawei Cloud в России Артур Пярн, всем клиентам платформы предложат SberCloud. Партнёром совместного проекта выступит оператор дата-центров IXcellerate, с которым Huawei заключила контракт на несколько лет,
Ранее NEWS.ru рассказал, что Huawei создаст в России комплексную экосистему искусственного интеллекта. Для реализации проекта фирма планирует привлечь более 100 тысяч разработчиков ИИ, более 100 партнёров (независимых поставщиков программного обеспечения) и более 20 университетов.
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