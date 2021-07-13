Сбербанк начал выдавать ипотеку иностранцам

Сбербанк начал выдавать иностранцам ипотеку для покупки жилья в России. Причём условия кредитования несильно отличаются от тех, что доступны россиянам. Единственное отличие заключается в отсутствии льготных ипотечных госпрограмм.

Для получения ипотеки в Сбербанке иностранный заёмщик должен получать зарплату на карту банка и соответствовать определённым требованиям.

По нашим расчётам, спрос на такую услугу будет пусть не очень большим, но стабильным, и наша задача — предоставлять быстрые и удобные жилищные сервисы всем без исключения, — отметил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васёв.

Основное требование для приобретаемого объекта недвижимости — нахождение на территории России. Если речь идёт о земельном участке, то он должен быть только в Москве, Подмосковье или на территории Санкт-Петербурга.

В свою очередь иностранцы должны подать заявку через специальный сервис. При этом банк должен быть расположен в Москве или на территории обслуживания Среднерусского и Северо-Западного банков Сбербанка.

Ранее стало известно, что Сбербанк запустил новую ипотечную программу на строительство объектов индивидуального жилищного строительства. Минимальная ставка кредита 4,6%. Взять его можно до 1 октября 2021 года.