Сбербанк не будет обслуживать карты с истекшим сроком действия

Карты, срок действия которых истёк, не будут работать в качестве платёжного инструмента в терминалах Сбербанка. В банке объяснили такое решение технологическими трудностями.
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По словам информатора, в банке говорят, что настройка системы займёт несколько месяцев, за которые снимут карантинные меры. Кроме того, зачастую для установки обновлённой системы в терминал необходимо физическое присутствие инженера на точке продаж.
Ранее NEWS.ru писал, что российским банкам нужно оперативно настроить свои системы, чтобы клиенты могли пользоваться картами с истекшим сроком действия, и это сделали уже более 60 кредитных организаций, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.
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