Сбербанк не будет обслуживать карты с истекшим сроком действия

https://static.news.ru/photo/bc351e82-9078-11ea-bb10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Карты, срок действия которых истёк, не будут работать в качестве платёжного инструмента в терминалах Сбербанка. В банке объяснили такое решение технологическими трудностями.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на анонимные источники. В 2018 году эта организация обслуживала 67% российского ретейла.

По словам информатора, в банке говорят, что настройка системы займёт несколько месяцев, за которые снимут карантинные меры. Кроме того, зачастую для установки обновлённой системы в терминал необходимо физическое присутствие инженера на точке продаж.

Ранее NEWS.ru писал, что российским банкам нужно оперативно настроить свои системы, чтобы клиенты могли пользоваться картами с истекшим сроком действия, и это сделали уже более 60 кредитных организаций, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.