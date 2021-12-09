Эмбарго с дырами: рынок санкционного сыра адаптируется под спрос

За 11 месяцев 2021 года Россельхознадзор обнаружил в России две тысячи тонн санкционной продукции растительного и 34,7 тонны животного происхождения, сообщили NEWS.ru в ведомстве. За несколько лет объемы выявленной запрещенной к продаже продукции упали в несколько раз. Для информации, после введения санкций больше всего продукции растениеводства в РФ изъяли в 2017 году — 10 134 тонны, а продукции животноводства в 2018 году — 338 тонн. В 2020-м показатели составили 2528 и 72 тонны, соответственно.

Несмотря на проверки и сокращение поставок рынок элитной санкционной продукции, прежде всего, сыров и сыровяленых колбас из Италии, а также хамона из Испании успешно существует и развивается. Московские предприниматели, которые на нем работают, уверены, что как бы ни складывались обстоятельства, они всегда смогут заработать себе на кусок хлеба с маслом.

Сокращение объемов санкционки объясняется изменениями на отечественном продовольственном рынке, объяснил NEWS.ru топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и корпоративной социальной ответственности (КСО) Андрей Лобода.

«Важную роль здесь играют крупные региональные дистрибьюторы, публичные компании, сбыт санкционки через которые исключен. А для небольших магазинов импортная продукция из ЕС коммерчески не привлекательна. Только за прошлый год евро подорожал к рублю почти на 30%, и массовый российский потребитель отдает предпочтение отечественному продовольствию», — сказал он.

С 2022 года Белоруссия вводит продовольственное эмбарго на товары из стран, которые проводят недружественную политику в отношении страны. Под запрет подпала продукция стран ЕС, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Македонии, Великобритании, Черногории и Швейцарии. В список «запрещенных товаров» вошли мясо (свинина и говядина), сыры, колбасы, фрукты, орехи, кондитерские изделия. Запрет начнет действовать с 1 января.

Опрошенные NEWS.ru представители бизнес-сообщества и эксперты, считают, что на российском рынке санкционки белорусские меры против Запада едва ли отразятся. Отсутствие серьезного таможенного контроля между Россией и Белоруссией позволило создать нелегальные схемы поставок продукции из Европы в Москву через Минск. Российские власти признавали, что несмотря на запрет, санкционные продукты продолжают ввозить в Россию нелегально, пользуясь льготами союзного государства или Евразийского таможенного союза. Белорусский реэкспорт польских овощей и фруктов был приостановлен в 2017 году усилиями Федеральной таможенной службы (ФТС). Однако в Россию по-прежнему экспортируются санкционные элитные сыры и сыровяленые мясные продукты, пусть и в небольших количествах.

За шесть лет с ввода санкций российский продовольственный бизнес адаптировался к работе в условиях ограничений. Сегодня запретные деликатесы можно купить на рынках в Москве. Они продаются и в интернете. Также их заказывают за рубежом, по почте можно получить посылку весом до пяти килограммов, например с итальянским сыром.

«Я осознаю риски возможного наказания в виде штрафа от полутора до двух тысяч рублей по КоАП (ст. 14.2 Кодекса об административных правонарушениях) за нарушение режима санкций, торгуя хамоном в магазине. Но мелкий бизнес в России — это всегда риск», — говорит предприниматель Илья.

По его словам, представители таможенной службы и Россельхознадзора вряд ли придут к коммерсанту, у которого оборот меньше 100 млн рублей в год. Илья уверен, что российские предприниматели всегда найдут способы завозить санкционку, как бы ни развивалась ситуация в Белоруссии, потому что «спрос рождает предложение». Сам он покупает продукт у крупного оптовика.

«Я доволен тем, что продаю сыровяленый деликатес из Испании. Ведь всегда найдутся люди, которые любят вкусно поесть и готовые за это заплатить. А мне надо кормить семью», — говорит он.

Потребители готовые платить за качество будут всегда, также уверена предприниматель Лана. Она тоже покупает итальянский сыр у оптовика и перепродает в интернете. По ее словам, в России нет такого цельного молока, как у итальянцев, чтобы сделать из него вкусный и качественный сыр. Конечно, отечественные производители стараются, но пармезан российского производства уступает по качеству итальянскому, а стоит он ненамного меньше.

Московский «пармезан» выдержки от трех до шести месяцев продается в магазинах среднем по цене 1900-2200 рублей за килограмм. В интернете можно купить итальянский пармезан выдержки в 30 месяцев по цене 3000 рублей за килограмм.

«Да итальянский сыр дороже на 30 процентов. Но его качество того стоит. И мне сложно представить себе российского сыровара, который будет производить сыр такой же выдержки, взяв кредит на развитие бизнеса в российском банке. Себестоимость нашего сыра 30 месячной выдержки будет очень высокой», — говорит Лана.

По ее словам, если через Белоруссию не будет возможности возить санкционную продукцию, то предприниматели будут возить товар через другие страны таможенного союза.

«А вообще хочется верить, что когда-нибудь это санкционное противостояние России и Запада закончится», — добавила она.

По словам Андрея Лободы, прежде чем делать выводы о влиянии новых ограничений в Белоруссии на российский рынок нужно внимательно ознакомиться с постановлением белорусского правительства. Эксперт заметил, что в рамках эмбарго «остаются окна возможностей для легальной поставки санкционки в Белоруссию». По его мнению, власти страны берут под свой контроль потоки такой продукции, но она продолжит поступать из ЕС и других недружественных стран по специальному разрешению правительства.