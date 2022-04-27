Санду: у Молдавии нет альтернативы российскому газу

Майя Санду / Фото Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global look press

У Молдавии нет другой возможности импортировать газ, кроме как из России, сообщила глава государства Майя Санду в эфире телеканала Jurnal TV. Она добавила, что если контракт с «Газпромом» перестанет действовать с 1 мая, энергоресурсы необходимо будет закупать на рынке по более высокой цене.

Мы не можем отказаться от газа в условиях, когда нет альтернативы, кроме того, электроэнергия тоже зависит от газа, здесь тоже нет альтернативы, потому что мы на практике не подключены к Румынии, — сказала Санду.

Ранее стало известно, что 10 европейских компаний на фоне заявления «Газпрома» о приостановке поставок газа в Польшу и Болгарию завели счета в Газпромбанке для оплаты топлива рублями.

Также 27 апреля австрийская компания OMV приняла условия оплаты российского газа по новой схеме и открыла счёт в Газпромбанке, где евро будут конвертированы в рубли. По словам канцлера страны Карла Нехаммера, австрийская сторона пришла к выводу, что новая схема оплаты не противоречит санкционным мерам.

«Газпром экспорт» накануне направил уведомление компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. Экспортёр не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний в рублях, хотя они были своевременно проинформированы о необходимости таких расчётов.