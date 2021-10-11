Садоводам упростят подключение к электросетям

Правительство утвердило изменения в правила технологического присоединения к электросетям, благодаря чему садоводам станет проще провести электричество на свои участки. Теперь этим будет заниматься сетевая компания: для подключения нужно будет подать заявку в организацию, которая обслуживает район. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Мишустин напомнил , что по существующим правилам сетевые компании ведут ветку до границ садоводства, после чего дачники сами должны нанимать электриков и договариваться с садоводствами, чтобы дотянуть провода до своего участка.

Более того, люди постоянно сталкиваются с необоснованными требованиями со стороны руководства СНТ. Пользуясь своим статусом, они с владельцев участков могут вымогать дополнительные поборы, причём как за подключение, так и за использование электроэнергии, выставляя неоправданно большие счета. И люди платят, лишь бы их не отключали, — заявил премьер-министр.

Правительство подготовило проект постановления, которое существенно упростит подключение электроэнергии для дачников. Теперь этим будет заниматься сетевая компания: для подключения нужно будет подать заявку в организацию, которая обслуживает этот район, и подключение будет выполнено в течение 30 дней.

Ранее премьер-министр подписал постановление, согласно которому электросетевые компании должны протягивать кабель к распределительному щиту. Это позволит удешевить подключение многоквартирных домов к электросетям: до этого мероприятия по технологическому присоединению разрешалось проводить только до границы земельного участка, на котором располагается дом.