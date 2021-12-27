Рынок отрегулировал: европейцы мёрзнут

Великобритания оказалась на грани энергетической катастрофы. Россия не бронирует газопровод Ямал — Европа из-за отсутствия заявок из ЕС, а упрёки в дефиците газа на рынке по-прежнему сыплются на «Газпром». Казалось бы, невидимая рука рынка должна вмешаться в очередной энергокризис в Европе и всё отрегулировать, но не получается. Цены на газ взлетели до небес, европейцы мёрзнут. При этом «Газпром» полностью выполняет обязательства по долгосрочным контрактам. Как реагирует на происходящее Еврокомиссия — в материале NEWS.ru.

Если говорить о глубинных причинах энергокризиса, выразившегося в многократном росте рыночных цен на газ в Европе, то необходимо ознакомиться с управленческими решениями Еврокомиссии.

В ноябре еврокомиссар по вопроcам энергетики Кадри Симсон проявляла олимпийское спокойствие, комментируя депутатские запросы из-за трёхкратного роста цен на газ с августа по октябрь 2021 года. По её словам, комиссия приняла набор мер, которые она «вместе с государствами ЕС могут принять для смягчения воздействия роста цен на потребителей и повышения готовности к будущим ценовым шокам».

Краткосрочные меры для уязвимых потребителей включают «прямую поддержку, государственную помощь и/или целевое снижение налогов», а также некоторые изменения, направленные на избежание отключений от сети и облегчение оплаты счетов в рассрочку.

Комиссия также намерена расследовать любое возможное антиконкурентное поведение на энергетическом рынке и обеспечивать эффективное соблюдение положения о целостности и прозрачности оптового рынка, отметила Кадри Симсон.

Среднесрочные меры включают, среди прочего, повышение устойчивости энергетической системы, пересмотр ряда правил на рынке и изучение возможных дальнейших шагов по обеспечению безопасности поставок и хранения газа. Кроме того, потребителям рекомендовано «развивать самообеспечение».

Еврокомиссия, кроме того, начала рекомендовать компаниям отказываться от заключения долгосрочных контрактов, а вместо этого покупать газ на спотовом рынке, где этот ресурс, якобы всегда можно приобрести в нужных объёмах и по доступной цене.

Великобритания хоть уже и вышла из Евросоюза, но в области регулирования энергетического рынка также придерживается политики краткосрочных закупок на рынке по спотовым ценам. Что из этого вышло, можно судить по нынешней ситуации с дефицитом газа. Цены на ресурс в октябре и в декабре достигали 2000 долларов за тысячу кубометров.

Нежелание Еврокомиссии принимать модель сотрудничества по долгосрочным контрактам стало навязчивой идеей, цену за которую платят обычные потребители. Смысл этих контрактов в следующем: они рассчитаны на длительную перспективу и продавец обязан поставить необходимые вам объёмы сырья. Эти документы содержат в себе условие для покупателя «бери или плати», а значит, — страховку для продавца, который в любом случае не проиграет.

Газовый рынок Евросоюза десятилетиями функционировал по такому принципу, и всё было в порядке, напомнил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. При снижающихся ценах на сырьё покупателю эта модель оплаты может быть невыгодной, так как цена в контракте зафиксирована. Но сырьё может не только дешеветь, но и дорожать. И тогда долгосрочные контракты сдерживают рост цен.

Выбор исключительно за европейцами: хотите заключайте, не хотите — не заключайте. Только не надо делать вид, что Евросоюз не покупает газ ровно по таким же контрактам у других государств — Катара, Алжира и Норвегии. Ещё как покупает. Но при этом во всех своих энергетических бедах винит исключительно Россию, — отмечает Игорь Юшков.

На декабрьской пресс-конференции президент РФ Владимир Путин перечислил причины газового кризиса в Европе: отказ от долгосрочных контрактов, давление на нефтегазовые компании в связи с глобальным энергетическим переходом и уход американского СПГ в Азию. Ранее он назвал ошибкой принятое Еврокомиссией решение о переориентации на биржевую торговлю топливом. По словам Путина, стало абсолютно очевидным, что эта политика является ошибочной, так как не учитывает специфики газового рынка из-за большого числа факторов неопределённости.