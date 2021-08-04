Росстат перечислил подорожавшие за неделю продукты

В России с 27 июля по 2 августа увеличились цены на ряд продуктов. Больше всего подорожали макароны, вермишель и сахар. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Макароны подорожали на 0,33%, вермишель — на 0,28%, сахар — на 0,14%, подсолнечное масло после недели снижения стоимости выросло в цене на 0,11%. Подорожали гречка (на 0,1%), пшеничная мука (0,05%), чёрный хлеб (0,07%), белый хлеб (0,14%), рис (0,04%), печенье (0,6%), а также соль, говядина, свинина, сухие молочные смеси для детей и некоторые другие товары.

В то же время ряд продуктов и подешевел. Это яйца, картофель, репчатый лук, морковь, огурцы, помидоры, яблоки, творог, шоколадные конфеты, водка, сметана, чёрный чай и ещё несколько товаров.

Ранее сообщалось, что транспортировка товаров в первом полугодии 2021 года подорожала на 20–80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому неизбежно повысятся цены на продукты питания, канцтовары, одежду, обувь, электронику, стройматериалы, считают специалисты.

В Минтрансе заявили, что на рост тарифов на перевозку влияют международные факторы.