Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов вслед за нефтью

В понедельник, 29 ноября, рубль укрепляется на фоне нефтяных котировок. Доллар оказался ниже уровня действующего официального курса на 87,23 копейки, евро — на 61,76 копейки. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США
Ранее сообщалось, что цена фьючерса на нефть марки Brent, поставка которого запланирована на январь 2022 года, на лондонской бирже ICE растёт на 5,01%. Она составляет $75,18 за баррель. Параллельно с ней на 5,62%, до $71,98 за баррель, росла и стоимость фьючерса на нефть марки WTI.
По состоянию на 04:07 мск нефть марки Brent продавалась по цене $74,62 за баррель (+4,23%). Стоимость фьючерса на нефть марки WTI также подросла на 4,93%, до $71,51 за баррель.
До этого было зарегистрировано рекордное падение цена на нефть марки Brent — на 10,27%, до $73,7 за баррель. Снижение котировок произошло на фоне сообщений о новом штамме корoнавируса, а также в связи с риском перeизбытка сырья в начале 2022 года.
Эксперты ранее предрекли новый суперцикл на энергетическом рынке, который отразится на росте цен на нефть в мире. Вероятность того, что цена преодолеет отметку $100 за баррель, довольно высока.