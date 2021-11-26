Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов вслед за нефтью

В понедельник, 29 ноября, рубль укрепляется на фоне нефтяных котировок. Доллар оказался ниже уровня действующего официального курса на 87,23 копейки, евро — на 61,76 копейки. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 74,715 рубля за доллар. Евро подешевел до 84,335 рубля. В целом бивалютная корзина уменьшилась на 101,37 копейки к уровню закрытия 26 ноября, до 79,04 рубля.

Ранее сообщалось, что цена фьючерса на нефть марки Brent, поставка которого запланирована на январь 2022 года, на лондонской бирже ICE растёт на 5,01%. Она составляет $75,18 за баррель. Параллельно с ней на 5,62%, до $71,98 за баррель, росла и стоимость фьючерса на нефть марки WTI.

По состоянию на 04:07 мск нефть марки Brent продавалась по цене $74,62 за баррель (+4,23%). Стоимость фьючерса на нефть марки WTI также подросла на 4,93%, до $71,51 за баррель.

До этого было зарегистрировано рекордное падение цена на нефть марки Brent — на 10,27%, до $73,7 за баррель. Снижение котировок произошло на фоне сообщений о новом штамме корoнавируса, а также в связи с риском перeизбытка сырья в начале 2022 года.

Эксперты ранее предрекли новый суперцикл на энергетическом рынке, который отразится на росте цен на нефть в мире. Вероятность того, что цена преодолеет отметку $100 за баррель, довольно высока.