Рубль символически укрепился к евро

https://static.news.ru/photo/33e54bf6-0d28-11eb-b5d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

На открытии торгов Московской биржи 13 октября курс доллара увеличился по отношению к рублю на 0,14%, а курс евро опустился на 0,19%.

По данным торговой площадки на 10:00 мск, курс доллара вырос до 77,21 рубля, курс евро снизился до отметки в 90,97 рубля. Через 10 минут после начала торгов, доллар поднялся до 77,32 рубля, евро тоже прибавил в цене и торговался уже по 91,09 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,4%, до $41,9 за баррель. Нефть марки WTI прибавила в цене также на 0,4% и торговалась по $39,9 за баррель.

Индекс МосБиржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на открытии торгов на отметке в 2846,04 пункта, а индекс РТС снизился на 0,06%, до 1162,18 пункта.

Как писал NEWS.ru, повторения ситуации октября 2014 года, когда курс евро поднялся выше 100 рублей, или января 2016 года, когда доллар стоил 86 рублей, в ближайшее время ожидать не стоит. По крайней мере, до выборов в США, считает аналитик Марк Гойхман. На фоне второй волны пандемии коронавируса в мире под ударом могут оказаться рисковые активы, в том числе нефть и рубль. Однако рынком владеет позитив. В частности, президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении переговоров с конгрессом о пакете масштабных налогово-бюджетных стимулов для борьбы с последствиями пандемии. Финансовые рынки ждут этих денег, а это поддерживает рисковые активы на плаву.