РТС предупредил вице-премьера Новака о дефиците бензина в РФ

https://static.news.ru/photo/858480ae-ba6a-11eb-93d6-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Цены на бензин могут вырасти из-за дефицита топлива, который появился в летний сезон. Об этом вице-премьера Александра Новака предупредил Российский топливный союз (РТС), пишет РИА Новости.

На фоне ограничений отдыха за границей приближающийся период отпусков приведёт к ещё большему росту спроса на топливо и цена на бензин может вырасти на 10–20%, говорится в письме. Особенно рост потребления придётся на бензин АИ-95, предупреждают промышленники. Поэтому РТС просит правительство принять меры для недопущения появления на рынке суррогатов топлива.

Возможное ограничение экспорта нефтепродуктов правительство России обсуждало в начале мая. По мнению властей, то могло бы не допустить скачка цен. Но документ могут принять только в том случае, если этого потребует ситуация.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российским властям предстоит увеличить выпуск качественного бензина, керосина и дизельного топлива на нефтеперерабатывающих заводах РФ.