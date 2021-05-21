РТС предупредил вице-премьера Новака о дефиците бензина в РФ

Цены на бензин могут вырасти из-за дефицита топлива, который появился в летний сезон. Об этом вице-премьера Александра Новака предупредил Российский топливный союз (РТС), пишет РИА Новости.
На фоне ограничений отдыха за границей приближающийся период отпусков приведёт к ещё большему росту спроса на топливо и цена на бензин может вырасти на 10–20%,
Возможное ограничение экспорта нефтепродуктов правительство России обсуждало в начале мая. По мнению властей, то могло бы не допустить скачка цен. Но документ могут принять только в том случае, если этого потребует ситуация.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российским властям предстоит увеличить выпуск качественного бензина, керосина и дизельного топлива на нефтеперерабатывающих заводах РФ.