РССП просит ускорить въезд иностранных специалистов в РФ

Государственная корпорация «Ростех» построит на территории РФ не менее 25 заводов по утилизации коммунальных отходов. Технологическим партнёром проекта общей стоимостью в 600 млрд рублей станет «Росатом», а за частичное финансирование будет отвечать «ВЭБ.РФ».

Сама же госкорпорация «Ростех» выступит оператором при реализации проекта в лице своей дочерней компании «РТ-Инвест». На данный момент корпорации уже заключили соглашение о строительстве заводов по энергетической утилизации твёрдых коммунальных...