РССП просит ускорить въезд иностранных специалистов в РФ

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил письма в МИД, ФСБ и МВД РФ с просьбой ускорить въезд в страну иностранных инженеров для обслуживания и установки сложного технического оборудования.
По словам Шохина, 29 апреля правительство разрешило специалистам въезд, однако существуют проблемы с оформлением виз, формированием списков работников и разрешениями на работу.
Глава РСПП подчеркнул, что каждый день отсрочки прибытия специалистов приводит к большим финансовым потерям для промышленности, информирует «Коммерсант».
Как ранее писал NEWS.ru, господдержку смогут получить системообразующие компании, финансовое состояние которых признано неудовлетворительным.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен