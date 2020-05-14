Экономика

РССП просит ускорить въезд иностранных специалистов в РФ

08:40, 14 мая 2020

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил письма в МИД, ФСБ и МВД РФ с просьбой ускорить въезд в страну иностранных инженеров для обслуживания и установки сложного технического оборудования.

По словам Шохина, 29 апреля правительство разрешило специалистам въезд, однако существуют проблемы с оформлением виз, формированием списков работников и разрешениями на работу.

Глава РСПП подчеркнул, что каждый день отсрочки прибытия специалистов приводит к большим финансовым потерям для промышленности, информирует «Коммерсант».

Как ранее писал NEWS.ru, господдержку смогут получить системообразующие компании, финансовое состояние которых признано неудовлетворительным.

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