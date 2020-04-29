Стали известны критерии и формы господдержки системообразующих компаний

https://static.news.ru/photo/0c51d43c-8a43-11ea-b91c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Господдержку смогут получить системообразующие компании, финансовое состояние которых признано неудовлетворительным.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. По его словам, системообразующие компании для получения помощи должны предоставить сведения о всех бенефициарах и иметь не более 50% иностранного участия. Сама помощь может быть предоставлена в форме субсидий, госгарантий по кредитам, налоговых отсрочек.

При этом фирмы, претендующие на господдержку, не должны увеличивать фонд оплаты труда и бонусы руководству в 2020 году.

Накануне президент Владимир Путин поручил правительству совместно с главами регионов подготовить общенациональный план действий по нормализации деловой жизни: восстановлению занятости, доходов граждан и экономики в целом. Нерабочие дни в России глава государства продлил до 11 мая включительно.

Из-за пандемии коронавируса в России с конца марта действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома. Государство приняло ряд мер для поддержки бизнеса и граждан, пострадавших от введённых ограничений. Правда, часть населения считает их недостаточными.

Так, ранее председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Шпилько заявил, что лишь около 2% турагентств в России смогли воспользоваться финансовой поддержкой со стороны государства, писал NEWS.ru.