Рост жалоб на отказ в кредитных каникулах зафиксирован в РФ

Всплеск жалоб заёмщиков на отказы банков в предоставлении кредитных каникул зафиксирован в России. Об этом сообщают аналитики проекта ОН Ф «За права заёмщиков» после анализа 1,5 тыс. сообщений в соцсетях и других открытых источниках.
Возможность оформить кредитные каникулы появилась пару недель назад, но банки либо отказывают людям, либо подменяют программу господдержки собственными продуктами. Последние имеют менее выгодные условия,
Кредитные организации в ответ настаивают, что с момента объявления кредитных каникул прошлом слишком мало времени. А банковские программы подходят и для тех клиентов, которые не подходят по критериям, заложенным в нормативе.
Аналитики связывают рост количества обращений с периодом самоизоляции. Это крайне негативно отразилось на доходах людей. Жалобы на работу линий поддержки и немотивированные отказы в кредитных каникулах содержатся в 76% сообщений в соцсетях.
Ранее NEWS.ru сообщал, что число заявок на предоставление кредитных каникул на сегодняшний день составило около 600 тысяч, удовлетворено около половины из них. Уже удовлетворено 44% заявок, что существенно выше показателей прошлого мониторинга, которые составляли 14%.
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