Рост жалоб на отказ в кредитных каникулах зафиксирован в РФ

https://static.news.ru/photo/9fdc6148-835b-11ea-9cc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Всплеск жалоб заёмщиков на отказы банков в предоставлении кредитных каникул зафиксирован в России. Об этом сообщают аналитики проекта ОН Ф «За права заёмщиков» после анализа 1,5 тыс. сообщений в соцсетях и других открытых источниках.

Возможность оформить кредитные каникулы появилась пару недель назад, но банки либо отказывают людям, либо подменяют программу господдержки собственными продуктами. Последние имеют менее выгодные условия, пишут «Известия».

Кредитные организации в ответ настаивают, что с момента объявления кредитных каникул прошлом слишком мало времени. А банковские программы подходят и для тех клиентов, которые не подходят по критериям, заложенным в нормативе.

Аналитики связывают рост количества обращений с периодом самоизоляции. Это крайне негативно отразилось на доходах людей. Жалобы на работу линий поддержки и немотивированные отказы в кредитных каникулах содержатся в 76% сообщений в соцсетях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число заявок на предоставление кредитных каникул на сегодняшний день составило около 600 тысяч, удовлетворено около половины из них. Уже удовлетворено 44% заявок, что существенно выше показателей прошлого мониторинга, которые составляли 14%.