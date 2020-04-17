Более полумиллиона заёмщиков подали заявки на кредитные каникулы

https://static.news.ru/photo/87f92c78-808b-11ea-a4aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число заявок на предоставление кредитных каникул на сегодняшний день составило около 600 тысяч, удовлетворено около половины из них.

Об этом сообщила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. По её словам, уже удовлетворено 44% заявок, что существенно выше показателей прошлого мониторинга, которые составляли 14%.

К 15 апреля заёмщики подали больше 585 тыс. обращений о реструктуризации, — сказала Набиуллина.

Она отметила, что таким образом одобрены заявки по 200 тыс. кредитов, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что беспроцентные кредиты на выдачу зарплат выдают банки российскому бизнесу. На данный момент сумма таких займов превысила 500 млн рублей.