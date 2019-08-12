https://static.news.ru/photo/0feac532-bd92-11e9-97e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Стремительный рост доллара может обернуться негативными последствиями для американской экономики. Специалисты считают, что дальнейшее укрепление американской валюты может вызвать рецессию.

Morgan Stanley и Brandywine Global Investment Management видят в динамике доллара потенциальный катализатор следующей рецессии в США и мире. Согласно их прогнозам, после роста доллара произойдёт обвал курса на 25 процентов в течение ближайших пяти лет. Укрепление доллара негативно сказывается на прибыли транснациональных компаний США. Негативное влияние от этого процесса ощущают на себе такие компании, как Coca-Cola, Caterpillar, Boeing. Экономисты считают, что любое дальнейшее укрепление американской валюты может стать вызовом для мировой экономики, отмечает Bloomberg .

Ранее News.ru писал, что граждане Украины зарегистрировали петицию с просьбой провести денежную реформу в стране и сделать доллар национальной валютой. Документ был зарегистрирован 7 августа. Для рассмотрения президентом необходимо набрать 25 тысяч подписей за 90 дней.