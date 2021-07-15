Рост цен на бананы побил пятилетний рекорд

Цены на бананы, по данным Росстата, достигли максимальных за пять лет значений. Стоимость продукта начала резко расти в феврале, когда цена одного килограмма выросла до 86,7 рубля, пишет РБК.

В феврале цена на бананы стала выше на 9%, чем в январе, и на 15% больше по сравнению с февралём 2020 года. В апреле килограмм бананов стал стоить 89,3 рубля, в июне цена снизилась до 84,1 рубля.

Несмотря на снижение, это самое высокое значение для плода на летний месяц как минимум с 2013 года. Абсолютный ценовой максимум был зафиксирован в марте 2015 года, когда килограмм бананов стоил 96,2 рубля. Причинами роста цен на плоды аналитики называют ослабление рубля, проблемы с логистикой и наценки посредников.

Все бананы Россия завозит из Южной Америки, при этом 96% импорта приходится на Эквадор.

Ранее NEWS.ru опросил экспертов и составил список продуктов и товаров, цены на которые к осени, скорее всего, изменятся, и, увы, не в лучшую сторону. Абсолютными лидерами роста цен стали овощи из борщевого набора: с декабря 2020 года морковь подорожала в 2,4 раза, картофель — вдвое, капуста — почти на 70%.