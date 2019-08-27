https://static.news.ru/photo/f2d43a36-c909-11e9-b5e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Росстат сообщил об увеличении численности населения с доходами ниже прожиточного минимума. В первом полугодии текущего года бедных стало больше на 0,2 млн человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На данный момент число бедных в России составляет 19,8 млн человек. Общий уровень бедности вырос с 13,3% до 13,5%, сообщает ведомство. Во II квартале этого года уровень бедности вырос с 12,5% до 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В I квартале — с 13,9% до 14,3%.

Росстат отмечает, что показатели уровня бедности имеет сезонный характер: он максимален в I квартале и минимален в IV. Последнее связано с выплатами премий к Новому году. Поэтому кварталы сравниваются с аналогичным периодом за прошлый год, а не с предыдущим.

Ранее News.ru сообщал, что министерство экономического развития понизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов жителей России в 2019 году с 1% до 0,1%. Такую информацию раскрыл глава ведомства Максим Орешкин.