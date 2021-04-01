Росстат сообщил о росте цен на бензин за неделю

https://static.news.ru/photo/129ba130-930a-11eb-91ab-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средние потребительские цены на бензин в России выросли за последние семь дней на 12 копеек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 12 копеек и составляет 47,43 рубля за литр, бензин АИ-95 подорожал на 10 копеек — до 48,35 рубля за литр, АИ-95 также подорожал на 12 копеек (54,95 рубля за литр). Стоимость дизельного топлива увеличилась на 8 копеек (39,42 рубля за литр).

Ранее в Минэнерго заявили, что в России стоимость одного литра бензина АИ-92 без внедрения мер правительства по стабилизации рынка топлива на сегодняшний день могла бы достигнуть отметки в 50,08 рубля. Сейчас она находится на уровне в среднем 44,89 рубля за литр. При этом разницу в 5,19 рубля возмещает государство через демпфирующий механизм, защищающий рынок от скачков цен.

Как сообщал NEWS.ru, скоро россияне снова могут столкнуться с ростом цен на бензин. А уже летом АЗС начнут массово банкротиться, рассказали журналистам в Приморском топливном союзе.