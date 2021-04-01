Росстат сообщил о росте цен на бензин за неделю

Средние потребительские цены на бензин в России выросли за последние семь дней на 12 копеек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Стоимость бензина марки АИ-92
Ранее в Минэнерго заявили, что в России стоимость одного литра бензина АИ-92 без внедрения мер правительства по стабилизации рынка топлива на сегодняшний день могла бы достигнуть отметки в 50,08 рубля. Сейчас она находится на уровне в среднем 44,89 рубля за литр. При этом разницу в 5,19 рубля возмещает государство через демпфирующий механизм, защищающий рынок от скачков цен.
Как сообщал NEWS.ru, скоро россияне снова могут столкнуться с ростом цен на бензин. А уже летом АЗС начнут массово банкротиться, рассказали журналистам в Приморском топливном союзе.