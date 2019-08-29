https://static.news.ru/photo/7849419a-ca61-11e9-863c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Средние потребительские цены на бензин в России с 19 по 25 августа по сравнению с предыдущей неделей не изменились, составив 44,6 рубля за литр. Стоимость дизтоплива также осталась на прежнем уровне — 46,14 рубля за литр. Эти данные распространил Росстат.

Средние цены на бензин АИ-92 за неделю снизились на одну копейку — до 42,23 рубля за литр, на АИ-95 не изменились (45,66 рубля за литр), передаёт ТАСС .

В девяти центрах российских субъектов был зафиксирован рост цен на бензин, наиболее заметный в Самаре (0,2%). Снижение стоимости горючего отмечалось в пяти региональных столицах, самое значительное в Симферополе (0,3%).

В Москве и Петербурге цены на бензин не изменились. В столице топливо АИ-92 можно было приобрести от 38,90 до 44,16 рубля, АИ-95 — от 41,90 до 49,25 рубля, АИ-98 — от 48,60 до 54,83 рубля за литр.

В Петербурге АИ-92 стоил от 41,30 до 43,30 рубля, АИ-95 — от 45,00 до 47,66 рубля, АИ-98 — от 52,40 до 54,86 рубля за литр.

Как писал News.ru, по данным Росстата инфляция с 20 по 26 августа оказалась на нулевом уровне. С начала августа цены опустились на 0,2%, однако с начала года — выросли на 2,5%.