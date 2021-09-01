Россияне задолжали 955 млрд рублей по кредитам

Общая задолженность россиян перед банками - 955 млрд рублей. В следующему году она может составить 1 трлн. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на президента СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» и председателя Совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева.
Несмотря на рост суммы задолженности, в общем портфеле её процент даже снизился и сейчас не выше 4,2%.
Наибольший объём просроченной задолженности сформирован в сегменте потребительского кредитования, на его долю приходится более 60% от всей просрочки. Нередко, когда потребительский кредит выступает вторым или третьим в корзине потребителя, то учитывая, что он не является залоговым, в случае финансовых сложностей клиент в начале прекращает выплаты именно по данному [кредиту], — объяснил Мехтиев.
За ситуацией следит Центробанк.
Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков рассказал, что банки могут ужесточить правила кредитования, чтобы снизить количество невыплат.
Для тех, кто столкнулся с финансовыми проблемами при погашении кредита, дал совет ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин. Он сказал, что нужно уведомить банк за пару дней, если становится понятно, что очередной платёж сделать не получится. После предупреждения банк может позволить небольшую задержку и не будет её фиксировать. Важно продолжать общение с банком даже в тяжёлой ситуации.
Ранее были названы причины резкого роста задолженности россиян по ипотеке.