Россияне задолжали 955 млрд рублей по кредитам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум. Он продлится до 4 сентября, его главная тема — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Об этом сообщил ТАСС.

На форуме выступил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов и рассказал о сотрудничестве с Южной Кореей по проекту водородного транспорта. С Южной Кореей у нас сейчас рассматриваются проекты по водородному транспорту. Конечно,...