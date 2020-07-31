Россияне забрасывают до 5% от общего объёма вкладов

https://static.news.ru/photo/4224e5d0-d341-11ea-ad7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объёмы «спящих» счетов частных клиентов отечественных коммерческих банков составляют от 1 до 5% от общего объёма вкладов физических лиц. Об этом NEWS.ru заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

Подобные пассивы представляют собой для банков довольно выгодный источник для размещения средств. В то же время статистика подтверждает рост числа таких счетов, а также рост просроченной задолженности физических лиц. В результате банки вынуждены отвлекать всё больше средств из оборота для выполнения требований формирования резервов под такие рискованные активы, — рассказала специалист по финансовым отношениям.

По российскому законодательству поиск собственников неиспользуемых счетов не является обязанностью банковских институтов. Договоры по не востребованным в течение длительного периода времени срочным вкладам обычно продлеваются в одностороннем порядке, а затем они переводятся в разряд «до востребования» под минимальные ставки.

Однако, по словам Елены Воронковой, рассматривая возможности введения данного банковского новаторства, следует задаться вопросом о том, насколько заинтересованы российские коммерческие банки в поисках «пропавших» клиентов.

Если бы действительно в качестве одной из причин предлагаемого порядка являлась забота о клиенте, который мог бы избежать в таком случае штрафных санкций за просрочку своих обязательств, например по кредитным платежам, то банки уже сегодня активнее занимались бы поиском таких клиентов, — отметила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Она добавила, что «неубедительным для определения невостребованного платежа кажется и предлагаемый срок в один год».

Так, к примеру, в Швейцарии счёт признаётся заброшенным, если на нём остаётся не менее 500 франков и к нему не обращались в течение более 60 лет. А в тех же США и Канаде судьбой вкладчиков начинают интересоваться, если вкладчики не проявляются в течение двух лет, причём банкам при этом помогают специализированные структуры.

Как уже писал NEWS.ru, ранее стало известно о предложении, направленном в ЦБ Абсолют Банком, предусматривающем право отечественных кредитно-финансовых учреждений списывать средства со счетов клиентов, которые не выходят на связь, из-за чего сведения о них невозможно обновить.