Россияне стали возвращаться с удалёнки в офисы

Большая часть работников после снятия режима самоизоляции и ослабления ограничений стали возвращаться с удалёнки к работе в офисе. Об этом сообщает РБК.

Почти треть респондентов во время периода самоизоляции стали работать из дома. Из них 68% уже вернулись к работе. При этом почти 40% работников из вернувшихся с удалёнки смогли с лёгкостью подстроиться под привычный ранее режим. В частности, опрошенные отмечают, что соскучились по общению с коллегами и рабочей атмосфере в офисе. При этом треть сотрудников стали испытывать проблемы при возвращении с самоизоляции, так как отвыкли тратить время на дорогу до офиса и обратно, отмечается в сообщении.

Кроме того, треть опрошенных отмечают, что во время удалёнки им было тяжело сосредоточиться на работе в домашних условиях, ещё столько же отмечали нехватку общения с коллегами. Также около четверти респондентов оказались недовольны тем, что во время самоизоляции стали набирать лишний вес.

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