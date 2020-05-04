Россияне стали чаще оформлять электронные банковские карты

Представители крупных банков России сообщили о росте спроса на банковские карты, не имеющие физического носителя. Такой продукт можно оформить онлайн и добавить в Apple Pay, Samsung Pay или Android Pay.
В Сбербанке зафиксировали трёхкратный рост спроса на цифровые карты в апреле по сравнению с показателями марта,
Как писал NEWS.ru, российские кредитные организации прекратили с 28 апреля принимать денежные переводы с банковских карт или из электронных кошельков иностранных платёжных систем, не соответствующих законодательству РФ. Речь идёт о ФЗ «О национальной платёжной системе». Отмечается, что данное ограничение не касается крупнейших иностранных систем, таких как Visa или Mastercard. Все значимые платёжные системы уже давно провели свою работу по выполнению требований ФЗ-161, поэтому никаких перебоев, отключений, прекращений приёма на рынке не будет, а значит, не будет и никакого влияния на клиентов или участников платёжного рынка, считают в Промсвязьбанке.
Добавьте наши новости в избранные источники