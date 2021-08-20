Россияне резко нарастили денежные сбережения

В первом полугодии текущие валютные счета россиян в банках достигли рекордных показателей за последние четыре года. По состоянию на начало августа их совокупный денежный объём составил $35,6 млрд, что на 17,6% больше по сравнению с прошлогодними показателями, сообщает РБК.

Отмечается, что россияне активно переводят валюту со вкладов. Такого резкого прироста не наблюдалось с 2017 года. Тогда за аналогичный период объём сбережений физлиц на валютных счетах увеличился на 20,1%.

За прошлый месяц остатки на счетах в иностранной валюте прибавили $895 млн, а с начала года они увеличились до $5,3 млрд. Для сравнения, за весь 2020-й приток по этой статье баланса составил $8,3 млрд.

С начала текущего года валютные сбережения населения в банках выросли на $1,5 млрд, поднявшись до отметки в $93,6 (+1,6%). Эксперты подчеркивают, что подобная тенденция обусловлена перераспределением сбережений граждан.

По словам управляющего директора Газпромбанк Private Banking Егора Сусина, россияне выбирают более ликвидный инструмент — валютные счета — из-за низких ставок по депозитам в валюте даже при размещении вклада на длительный срок.

Ранее россиянам рассказали об эффективном способе накопления денег. Жителям страны посоветовали вкладывать свои средства в разные иностранные валюты. В свою очередь, те, кто хранит деньги в рублях, рискуют лишиться возможной прибыли.