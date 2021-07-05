Россияне рассказали об изменениях в зарплатах

Треть сотрудников компаний малого и среднего бизнеса за последние полгода заметили изменения в зарплате. Об этом свидетельствует опрос разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан», пишет РБК.

56,2% из этого числа отметили рост оклада, а 43,8% — его падение. При этом о повышении заработной платы за последние полгода руководство просили 30,1% линейных сотрудников.

Как уточняется, у большинства граждан с выросшей зарплатой она поднялась на 10%, у 30,2% респондентов — на 20%, у 11,1% — на 30% или 40%. Ещё 1,5% опрошенных сообщили о росте оклада вполовину, а 3,2% — об изменениях на 60% или 80%.

Среди отметивших снижение зарплаты, у большей части она сократилась на 20%, 24,5% участников исследования заявили о падении на 30%, 22,4% — на 10%. Остальные респонденты рассказали о снижении оклада на 40–80%.

Ранее сообщалось, что Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва возглавляют список российских регионов по уровню доходов населения.