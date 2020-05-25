Россияне рассказали о своём финансовом положении на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/a4e60692-9f19-11ea-be1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследовательский холдинг «Ромир» провёл опрос среди россиян и выяснил о финансовом положении жителей России на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Согласно опросу, большинство россиян (80%) оценивают своё финансовое положение как достаточно стабильное и не планируют принимать какие-либо особенные меры по поводу распоряжения финансами. Однако 35% россиян и 45% жителей Москвы всё-таки опасаются ухудшения финансового положения, сообщает ТАСС.

При этом доля россиян, которые были готовы потратить отложенные до пандемии «отпускные» на отдых, выросла в мае на 4%, а доля москвичей уменьшилась на 9%.

Исследователи «Ромира» пояснили, что жители Москвы, исходя из опроса, в данный период более склонны к экономии и сохранению финансов.

Кроме того, с марта 2020 года увеличилось количество неработающих москвичей на 11%.

В целом 33% жителей России считают, что их финансовое положение не изменится, а 15% опасаются ухудшения. Около 13% боятся, что они будут вынуждены искать новое место работы, а 68% россиян считают, что им не нужно будет искать новое место работы.

Ранее NEWS.ru писал, что аналитики оценили уровень просрочек платежей по микрокредитам в России и пришли к выводу, что число допущенных россиянами нарушений своих обязательств перед МФО остаётся на приемлемом уровне. Однако эксперты отметили, что в дальнейшем это может измениться.