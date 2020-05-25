Аналитики оценили уровень просрочек платежей по микрокредитам в России

https://static.news.ru/photo/697b9398-9edc-11ea-a4bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число допущенных россиянами нарушений своих обязательств перед микрофинансовыми организациями (МФО) на данный момент остаётся на приемлемом уровне, но в дальнейшем может вырасти, следует из результатов исследования, проведённого специалистами онлайн-платформы Webbankir.

В ходе исследования подтвердилось, что кризис, возникший в результате пандемии коронавируса, затронул как жителей российских мегаполисов, так и проживающих в маленьких населённых пунктах. О потере работы сообщили около 15% из тысячи опрошенных клиентов МФО в различных регионах. Еще 47% продолжают работать в обычном режиме и 27% — на удалёнке. Удалось найти новую работу во время пандемии 4,1% респондентов, а более 7% не работали ещё до введения режима самоизоляции, передаёт РИА Новости.

Большее число опрошенных, потерявших работу (17,6%), живёт в городах-миллионниках, за исключением столицы, где работы лишились 15,8% принявших участие в исследовании. В средних (250–500 тысяч населения) городах остались без заработка 10% клиентов МФО, в малых городах и сёлах — 15,6%.

Как писал NEWS.ru ранее, потеря доходов в условиях пандемии коронавируса может заставить россиян решить финансовую проблему с помощью кредита. Самое простое решение является ошибочным, потому что создаст заёмщику ещё большие трудности в будущем. Такое мнение высказали эксперты проекта Минфина РФ по повышению финансовой грамотности.