Эксперты объяснили, что делать, если закончатся деньги

https://static.news.ru/photo/5e1790aa-844d-11ea-9385-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потеря доходов в условиях пандемии коронавируса может заставить россиян решить финансовую проблему с помощью кредита. Самое простое решение является ошибочным, потому что создаст заёмщику ещё большие трудности в будущем.

Такое мнение высказали эксперты проекта Минфина РФ по повышению финансовой грамотности, сообщает РИА Новости.

Так, заведующий лабораторией финансовой грамотности экономического факультета МГУ Ростислав Кокорев напомнил, что даже в спокойные времена часть россиян не могла вернуть долги, а сейчас кризис.

Деньги быстро кончатся, а потом кредит надо будет отдавать, причём с процентами. Но можете ли вы быть уверены, что через короткое время восстановите свои доходы и даже увеличите их до такой степени, что сможете расплатиться? — задался вопросом Кокорев.

Он добавил, что в ещё большую кредитную кабалу загонят себя россияне, которые захотят воспользоваться услугами микрофинансовых организаций (МФО), где требования к заёмщикам ниже, чем в банках, но выше проценты.

Эксперт проектов «Финшок» и «Жилфин» Татьяна Кирик считает, что не надо успокаивать себя, если кредитный платёж в настоящее время может казаться некритичным.

Даже если у вас на данный момент стабильная работа и стабильный доход, события могут развиваться совсем не в вашу пользу, — отметила она.

Кирик уверена, что в кризис нельзя «пускаться в рискованные операции с финансами» и тем более занимать под них деньги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что размер финансовой подушки безопасности семьи должен равняться сумме её обязательных расходов за 3–12 месяцев. Так считает заместитель директора Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) Сергей Макаров. Согласно данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), средней российской семье накоплений хватит на два месяца, чего недостаточно. Поэтому необходимо научиться откладывать деньги, считает эксперт.