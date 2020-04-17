Экономист рассказал, как накопить «финансовую подушку»

https://static.news.ru/photo/e7579e0a-8060-11ea-9740-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Размер финансовой «подушки безопасности» семьи должен равняться сумме её обязательных расходов за 3–12 месяцев, считает заместитель директора Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) Сергей Макаров.

Согласно данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), средней российской семье накоплений хватит на два месяца, чего недостаточно. Поэтому необходимо научиться откладывать деньги, считает эксперт. В частности, на отдельный счёт нужно перечислять минимум 10% ежемесячного дохода, а от случайных поступлений (премий, подработок, подарков) — 30–70%, передаёт ТАСС.

При этом Макаров подчеркнул, что нужно не экономить на всём, а тратить осознанно. Жизнь в самоизоляции показала россиянам, какие совершаемые ими ранее траты были действительно необходимы, а от каких можно было спокойно отказаться. Кроме того, если в течение трёх месяцев вести статистику расходов с указанием категорий, то можно понять, на что тратится больше всего денег и оптимизировать эту сферу, советует финансист.

В текущей ситуации брать кредиты эксперт советует только в случае, если ими можно закрыть другие займы со снижением ежемесячного платежа. А тратить уже накопленные деньги Макаров не рекомендует, так как пока нет ясности, как будет развиваться экономическая и эпидемиологическая ситуация.

Как писал NEWS.ru ранее, почти две трети россиян во время кризиса, вызванного угрозой распространения коронавируса и стремительным падением рубля, остались без сбережений. Большинству денег хватает только для того, чтобы дожить до зарплаты или стипендии. При этом те, у кого есть лишние средства, при потере места работы могут их очень быстро лишиться.