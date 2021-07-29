Россияне потеряли интерес к частным землям в крупных городах

В городах России с населением свыше миллиона человек значительно сократилось количество земель предназначенных для строительства частных домов в черте мегаполиса. Об этом сообщает ТАСС.

Не все готовы переезжать в область, отказываясь от прежнего уровня комфорта. Число земельных участков под индивидуальное жилищное строительство снизилось 34% по сравнению с июлем прошлого года, — выявило исследование ЦИАН.

В Москве предложение сократилось на 39%, в Санкт-Петербурге — на 50%. Исключением стали только два города — Самара и Волгоград. Здесь продаваемых земельных участков стало больше на 10-16%. Стоимость под строительство частного дома в миллионниках за последний год увеличилась на 17%.

Цена сотни квадратных метров продающейся земли под индивидуальное жилищное строительство в среднем по стране выросла на 19% за год.. Самая высокая стоимость за сотку земли среди городов-миллионников зафиксирована в Краснодаре — 982 тысяч рублей в среднем,

Ранее сообщалось, что льготную ипотеку для семей с детьми расширят на строительство жилых домов. По предварительным данным, ей смогут воспользоваться 20 тысяч российских семей. Общая сумма субсидий составит около 79 млрд рублей. Первоначальный взнос составит 15% стоимости участка и цены на строительные работы здания по договору или только цены на строительство дома, если у заёмщика уже есть участок земли.

Максимальные суммы кредитов зависят от субъекта. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях они составят 12 млн рублей, для других регионов — 6 млн рублей. Разницу между льготными и рыночными ипотечными ставками банкам возместит государство.