https://static.news.ru/photo/9ac15d5a-be6a-11e9-9560-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жители России с момента запуска Системы быстрых платежей (СБП) в январе 2019 года перевели с её помощью 15,7 млрд рублей.

Согласно данным ЦБ РФ, за это время в системе было совершено 1,74 млн операций.

СБП позволяет физическим лицам переводить денежные средства по номеру мобильного телефона. Предполагается, что в сентябре у пользователей системы появится возможность оплачивать товары в магазинах по QR-коду, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что крупные торговые сети пригрозили ЦБ отказаться от участия в Системе быстрых платежей. Ретейлеров не устраивает размер комиссии за эквайринг.