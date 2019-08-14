Жители России с момента запуска Системы быстрых платежей (СБП) в январе 2019 года перевели с её помощью 15,7 млрд рублей.
Согласно данным ЦБ РФ, за это время в системе было совершено 1,74 млн операций.
СБП позволяет физическим лицам переводить денежные средства по номеру мобильного телефона. Предполагается, что в сентябре у пользователей системы появится возможность оплачивать товары в магазинах по QR-коду, сообщает
Ранее News.ru писал, что крупные торговые сети пригрозили ЦБ отказаться от участия в Системе быстрых платежей. Ретейлеров не устраивает размер комиссии за эквайринг.