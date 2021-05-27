Россияне назвали уровень дохода, необходимый для накоплений в старости

https://static.news.ru/photo/531f44a6-342c-11eb-abdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Чтобы самостоятельно копить на пенсию, большинству россиян будет достаточно ежемесячного дохода в размере 70–150 тысяч рублей. Такие данные экспертов сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ» приводит РБК.

По данным исследования, 43% жителей России для того, чтобы начать делать долгосрочные накопления прямо сейчас и реализовать свои планы до наступления пенсии, необходима зарплата в размере от 70 до 150 тысяч рублей.

Ещё 9% респондентов убеждены, что для создания пенсионных капиталов им будет достаточно 50 тысяч рублей в месяц. 19% смогут откладывать на будущее при ежемесячном доходе в размере 50–70 тысяч рублей. 14% необходима для этого сумма в 150–200 тысяч рублей, ещё 15% смогут копить только с доходом от 200 тысяч рублей в месяц.

В настоящее время только 20% участников опроса делают долгосрочные накопления. Ещё 30% планируют начать это делать в ближайшее время.

Из числа тех, кто копит на будущее, 62% ежемесячно откладывают по 5% своего дохода. 21% отправляет на сбережения от 5 до 10%. При этом 2% могут отправить в накопления более 50% ежемесячно получаемых средств.

При этом 61% участников опроса планируют выйти на пенсию в установленные государством сроки. При этом 31% намерен больше времени проводить с семьёй и внуками, 29% хотели бы и после выхода на пенсию продолжать работать по специальности.

В феврале проводился опрос, который показал, что для комфортного отдыха на пенсии порядка четверти россиян хотели бы иметь от 20 до 50 млн рублей, ещё 22% считают, что накопления должны составлять 5–10 млн рублей.

Ранее стало известно, что россияне выразили готовность отказаться от отпусков, если работодатели будут платить им более 400 тысяч рублей в месяц.