Россияне назвали самые сложные профессии

Жители России считают самыми сложными профессии врача, космонавта и шахтёра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье».

Отвечали на вопросы исследования более пяти тысяч россиян в возрасте от 18 лет из разных регионов страны. Более половины опрошенных (52%) назвали тяжелейшей профессию врача.

От врача требуется владение огромным количеством важных навыков, — уточнил руководитель направления обучения врачей телемедицины «СберЗдоровья» Дмитрий Василенко.

Он отметил, что также медработники должны обладать хорошими знаниями в базовых естественных науках — физиологии, анатомии, фармакологии, биохимии и многих других. Кроме того, около трети респондентов указали на сложность профессий космонавтов (34%) и шахтёров (32%). Тяжёлую работу сапёров выделили 30% опрошенных. 26% считают самой сложной профессию пожарных, 24% — пилотов, а 23% — учителей.

Уровень сложности профессий больше всего зависит от высокого уровня ответственности — так считают 53% респондентов. 41% указали на высокий уровень опасности для жизни и здоровья. Ещё 38% участников исследования отметили эмоциональный накал в работе, а 32% опрошенных указали на высокие требования к квалификации и постоянное обучение.

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