Россияне могут потратить на услуги ЖКХ на 30% больше из-за карантина

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жильё и городская среда» Павел Склянчук сообщил о том, что, если карантин продлится от двух до четырёх недель, расходы россиян на услуги ЖКХ вырастут на 30%.
Он пояснил, что для жителей столицы расходы на ЖКХ увеличатся до двух тысяч рублей,
Глава Центра муниципальной экономики и права Борис Хмельников объяснил, что повышение расходов на услуги ЖКХ связаны, прежде всего, с увеличением потребления воды и электричества из-за вынужденного нахождения дома всех членов семьи. А следуя из того, что большая часть коммунальных услуг независимы от приборов учёта, то повышение не должно составить более 30%.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что управляющие компании и ресурсоснабжающие организации рассматривают вопрос временной отмены начисления пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ на фоне коронавируса. Ряд компаний уже приняли решение об отмене пеней.
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