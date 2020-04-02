Россияне могут потратить на услуги ЖКХ на 30% больше из-за карантина

https://static.news.ru/photo/ae54de5c-7489-11ea-9429-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жильё и городская среда» Павел Склянчук сообщил о том, что, если карантин продлится от двух до четырёх недель, расходы россиян на услуги ЖКХ вырастут на 30%.

Он пояснил, что для жителей столицы расходы на ЖКХ увеличатся до двух тысяч рублей, сообщает газета «Известия».

Глава Центра муниципальной экономики и права Борис Хмельников объяснил, что повышение расходов на услуги ЖКХ связаны, прежде всего, с увеличением потребления воды и электричества из-за вынужденного нахождения дома всех членов семьи. А следуя из того, что большая часть коммунальных услуг независимы от приборов учёта, то повышение не должно составить более 30%.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что управляющие компании и ресурсоснабжающие организации рассматривают вопрос временной отмены начисления пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ на фоне коронавируса. Ряд компаний уже приняли решение об отмене пеней.