Россиянам ужесточат условия снятия наличных в банкоматах Frank RG: банки РФ начали повышать комиссию за снятие наличных в банкоматах

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Ряд российских банков начал ухудшать условия снятия наличных денег в банкоматах. Об этом сообщает исследовательская компания Frank.RG. Эксперты компании связывают подобные решения финансовых учреждений с желанием стимулировать граждан чаще совершать безналичные платежи.

В частности, стало известно, что Промсвязьбанк с начала года увеличил комиссию за снятие от суммы превышения лимита с 2% до 2,99%. При этом лимит составляет 150 тысяч в сутки и 300 тысяч в месяц. В пресс-службе банка заверили, что в ближайшее время условия не изменятся.

Газпромбанк с мая ввел возможность снимать в банкомате до 1 млн рублей. В случае превышения данной суммы берется комиссия в размере от 1% до 10% от суммы превышения. В компании рассказали, что таким образом там хотя компенсировать расходы на фоне увеличения числа операций по снятию денег за границей.

В то же время банк «Хоум Кредит» в конце 2022 года отменил комиссию в размере 10% за снятие более чем 600 тысяч рублей в месяц, а Почта-банк увеличил лимит на снятие наличности до 300 тысяч рублей в месяц. Кроме того, без взятия комиссии деньги можно снять в банкоматах Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Райффайзенбанка, Россельхозбанка. Что касается Юникредитбанка, Московского Кредитного Банка и РСХБ, то они не стали вводить допустимый лимит на снятие.

Ранее Сбербанк предупредил, что в России участились случаи, когда мошенники звонят своим жертвам и обвиняют их в измене Родине. Злоумышленники придумали очередную схему обмана: они связываются с человеком, представляясь сотрудником ФСБ или МВД, и сообщают ему, что работник банка похитил персональные данные клиента и с его счета отсылает деньги для нужд украинской армии.