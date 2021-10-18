Россиянам стало сложнее купить жильё

Доступность жилой недвижимости в России резко снизилась после почти 12 лет роста, выяснил фонд «Институт экономики города». По мнению авторов исследования, причинами стали появление льготной ипотеки и падение доходов граждан. Об этом говорится на сайте организации.

В среднем российской семье из трёх человек для покупки жилья площадью 54 кв. м нужно вложить все полученные доходы за 3,3 года, что на 5,7% больше, чем в 2019 году. Худшая ситуация сложилась в Москве, где требуется 4,5 года.

Минимальная доступность жилья за всю историю наблюдения фиксировалась в 2008 году, когда для покупки квартиры семье из трёх человек требовалось откладывать все доходы 5,29 года. С тих пор этот показатель снижался с каждым годом и вырос только в 2020 году. При этом доля домохозяйств, которые могут купить жильё, в 2020 году выросла до 57,7% (в 2019 году — 53,1%, а в 2008 году — 17,8%).

Ранее заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова рассказала, что в 2021 году на 14% вырос средний ежемесячный платёж по ипотеке — до 18,8 тысячи рублей. При этом средняя сумма кредитов достигла 2,9 млн рублей, что на 16% больше, чем годом ранее.