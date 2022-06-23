Россиянам разрешили зачислять валюту от продажи бумаг на зарубежные счета

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Россиянам разрешили без ограничений зачислять на свои зарубежные счета средства от продажи и погашения иностранных ценных бумаг, сообщил Минфин. Такое разрешение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций действует с 17 июня без ограничения срока.

Подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций принято решение разрешить резидентам-физлицам зачислять на свои счета, открытые в зарубежных банках и иных организациях финансового рынка, средства в валюте, полученные от нерезидентов по сделкам с ценными бумагами, – говорится в опубликованном документе.

Кроме того, россияне смогут зачислять на свои иностранные cчета деньги, полученные от погашения ценных бумаг, хрaнящихся в иностранных депозитариях, банках или других финоргaнизациях.

Минэкономразвития подготовило законопроект, который позволит российским банкам применять отрицательные ставки по валютным депозитам для клиентов — юридических лиц по особым правилам, пишет РБК. Отмечается, что размер вознаграждения может превышать величину процентов, начисленных по вкладу. Согласно информации издания, новые правила могут быть распространены на уже заключённые договоры.