Россиянам разрешили выводить деньги в офшоры до 2025 года

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Министерство финансов РФ согласилось установить трёхлетний переходный период, разрешающий российским компаниям с 2021 по 2024 годы выплачивать дивиденды за рубеж по нулевой налоговой ставке.

О намерении ужесточить условия уплаты дивидендов со следующего года в конце марта заявил президент России Владимир Путин. С того момента по его поручению Москва пересматривает ставки налога с популярными у россиян юрисдикциями, например, с Мальтой, Кипром и Люксембургом. С несогласными могут разорвать соглашение об избежании двойного налогообложения. Скорее всего, первым таким случаем станет Мальта, передаёт РБК.

Издание уточняет, что доработанная версия законопроекта на три года сохраняет льготу для российских и иностранных компаний, сменивших налоговое резидентство на российское. Однако фирма не должна быть зарегистрирована в чёрном списке стран-офшоров, а налоговые органы РФ должны узнать о счетах, на которые зачислены дивиденды, в течение 180 дней.

Речь идёт о продлении так называемого «сквозного подхода», который применяется в случае, когда фактические получатели средств являются налоговыми резидентами РФ. Также условием льготы по дивидендам была сделана принадлежность не менее половины портфеля, с которого они платятся, российской компании в течение года.

Чаще всего подобную схему использовали совместные предприятия, когда иностранные инвесторы сотрудничали с партнёрами из России. Как отмечает партнёр КПМГ Анна Воронкова, в основном это были прозрачные структуры, не использовавшие схемы ухода от налогов. Изменение схемы, пускай и отсроченное, поставит их в неравные условия с российскими холдингами или заставит отказаться от использования иностранного правового поля, что критично для некоторых инвесторов.

В Минфине пояснили, что решение об отсрочке принято после проведения консультаций с предпринимателями для того, чтобы не допустить резкого увеличения налоговой нагрузки.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поручил правительству определить перечень офшоров, для которых будет предусмотрен налог в размере 15% на выводимые из РФ дивиденды и проценты от активов. Перечень поручений по итогам телевизионного обращения главы государства в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны был опубликован на сайте Кремля.

В документе также отмечалось, что полученные бюджетом дополнительные доходы от этой меры предполагается направлять на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным. На те же цели хотели направлены поступления от налога на доходы физических лиц в размере 13% от вложений в ценные бумаги и процентов по банковским вкладам, превышающим миллион рублей.